İtalya’da Savaş Alanı Haline Gelen Sokaklar: 100 Polis Yaralı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kabinesini acil olarak toplamak zorunda kaldı. Bu durum, Torino’da gerçekleşen ve 100’den fazla polisin yaralanmasına yol açan protestoların ardından gelişti. Torino’daki Askatasuna Kültür Merkezi’nin kapatılacağının duyurulmasının ardından, çeşitli muhalif gruplar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladılar. Cumartesi günü başlayan protestolar, Pazartesi günü boyunca şiddetli bir şekilde devam etti. Polis, protestocuların önünü barikatlarla kapatınca, bu durum çatışmalara sebep oldu. İki gece süren olaylarda bazı protestocuların da yaralandığı bildirildi, ancak kesin bir rakam verilmedi. En az 10 kişi gözaltına alındı.

PROTESTOLARDAN SONRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Meloni, yaralanan polis memurlarını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, huzursuzlukların temel sebeplerine odaklanacaklarını belirtti. Hükümet, önerdiği yeni bir güvenlik kararnamesi çerçevesinde yeni düzenlemeleri gündemine almayı planlıyor. Meloni, bu ulusta kuralların yeniden tesis edilmesi için gereken her şeyi yapacaklarını sosyal medya üzerinden ifade etti. Cumartesi günü yapılan gösterilerde yaşanan şiddeti, organize bir suç faaliyeti olarak değerlendiren Meloni, bu durumu basit bir protesto olarak görmediğinin altını çizdi. Özellikle bir polis memurunun çekiçle saldırıya uğrayarak yaralandığını belirten Meloni, çekiçle bir kişiye saldırmanın sonuçlarının ciddiyetinin bilindiğini ifade etti. Yaşananların sadece bir çatışma değil, aynı zamanda cinayete teşebbüs olduğunu savundu.

TAHLİYE KARARI TARTIŞMALI

1996 yılında kurulan Askatasuna, uzun bir süre boyunca Torino’daki taban hareketlerinin merkezi olarak işlev gördü. Belediye, daha önce binayı “kamu malı” olarak tanımayı hedefleyen bir anlaşma yapmış olmasına rağmen, tahliye kararı alındı. Bu durum, protestoların patlak vermesine yol açtı. Hükümet yetkilileri, tahliyeyi kamu düzeninin gerekliliği olarak savunurken, aktivistler ise bunun, İsrail’in Gazze’deki savaşı sırasında artan muhalefete yönelik daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının parçası olduğunu ileri sürdü.