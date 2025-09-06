İtalya’da Türk Şüpheliler Tutuklandı

POLİSİN TUTUKLADIĞI ŞÜPHELİLER

İtalya’da, Viterbo kentinde düzenlenen Macchina di Santa Rosa dini festivalinde saldırı gerçekleştirmesiyle bağlantılı olarak iki kişi tutuklandı. İtalya’nın başkenti Roma’dan 70 kilometre uzakta yer alan Viterbo’da, festival sırasında bir pansiyon sahibi, Türk vatandaşı olduğu öne sürülen müşterilerinden şüphelenerek polisi bilgilendirdi. İhbar üzerine festivale yakın bir tarihte adrese giden güvenlik güçleri, pansiyonda bulunan üç şüpheliden ikisini yakaladı.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Polis operasyonda, 1 makineli tüfek, 2 tabanca ve mühimmat da elde etti. Yetkililer, şüphelilerin sorgulanmak üzere savcılığa gönderildiğini ancak sorgu esnasında sorulan sorulara yanıt vermeyi reddettiklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ve bir şüphelinin firarda olduğu bilgisi verildi.

ILAVE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından, polis bölgede ek güvenlik tedbirleri alarak binaların çatısına keskin nişancılar yerleştirdi ve bomba arama köpekleriyle devriye gezdi. Güvenlik önlemleri sonrasında, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, Kültür Bakanı Alessandro Giuli ve diğer yetkililerin katılımıyla yaklaşık 40 bin kişinin yer aldığı festival sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak, genellikle karanlıkta düzenlenen festivalde güvenlik tedbirleri gereği ışıkların açık tutulması, katılımcılardan olumsuz tepkiler aldı.

MELONİ’DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEBRİK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik güçlerini kutlayarak, “Viterbo’da silahlı 2 kişinin tutuklanmasını sağlayan hızlı müdahale için güvenlik güçlerini ve İçişleri Bakanı Piantedosi’yi tebrik ediyorum. Santa Rosa festivalinden sadece birkaç saat önce gerçekleşen bu kararlı operasyon, dünyada eşi benzeri olmayan, UNESCO tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ olarak kabul edilen ve Viterbo halkı ile birçok İtalyan için derin duygulara yol açan tarihi geleneğin güvenli bir şekilde kutlanmasını sağlamıştır.” şeklinde ifadelerde bulundu.