İtalyan Moda Tasarımcısı Valentino Garavani Hayatını Kaybetti

İtalyan moda dünyasının önemli isimlerinden Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Garavani’nin vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ünlü tasarımcının Roma’daki evinde, ailesi ve sevdikleriyle birlikte son anlarını geçirdiği ifade edildi.

CENAZE TÖRENİ ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNLERİ DÜZENLENECEK

Cenaze töreninin çarşamba ve perşembe günlerinde gerçekleştirileceği ve defin işleminin ise cuma günü Roma’da yapılacağı bildirildi. Valentino Garavani, İtalya’nın önde gelen moda markalarından Valentino’nun kurucusu olarak tanınmakta olup, 45 yılı aşkın kariyerinin büyük bir kısmını 2008 yılında sonlandırmıştı.

ÜNLÜ İSİMLERİN FAVORİ TASARIMCISIYDI

Dünyaca ünlü isimler arasında Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi yıldızlar, Garavani’nin tasarımlarıyla gala ve davetlerde göz kamaştırmıştı. İşlerinin simgesi haline gelen imza rengi ise kırmızı olarak biliniyordu.

