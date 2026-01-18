İYİ Parti Genel Başkanlığı’na Müsavat Dervişoğlu Yeniden Seçildi

İYİ PARTİ KURULTAYI’NDAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NUN JESTİ

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kurultayda mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yapılan oy verme işlemi sonucunda yeniden genel başkan olarak seçildi. Dervişoğlu’nun konuşmasından sonra mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu, delegeler tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca, tüzük değişikliği komisyonunun önerileri doğrultusunda İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması için önerilerde bulunuldu ve bu öneriler de yine oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle GİK üye sayısı 50’den 60’a çıkarıldı.

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ SONRASI DERVİŞOĞLU’NDAN MESAJ

Tüzük değişikliğinin ardından kontrolden geçen genel başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Dervişoğlu, oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı. 1180 geçerli delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlık görevine getirilmiş oldu. Dervişoğlu, kurultay sırasında İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’e ve partinin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

DÜNYA ÜZERİNDEN TARİHİ UYARI

Dervişoğlu, yaptığı konuşmada dünya genelinde yaşanan olaylara dikkat çekti. “Dünya, bir otoriterlik ve keyfilik açmazının pençesindedir. Bir tarafta Latin Amerika’da, Rusya’da, Uzak Asya’da yaşananlar, öte tarafta ise 25 yıldır millet ve devlet bağları aşındırılan, kimlik çatışmalarıyla dengesi bozulan Orta Doğu vardır,” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin temel değerlerinin TBMM’de tartışmaya açıldığını belirten Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin hedef alındığını vurguladı. İYİ Parti olarak parlamenter sistemin savunucusu olduklarını ifade eden Dervişoğlu, bu durumu sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

ROZET TAKDİMİNE İLGİ

Kurultayın sonunda Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’ye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’a parti rozeti takarak, yeni üyelerini kutladı. Bu hareket, partinin birlik ve beraberlik mesajını pekiştirdi.