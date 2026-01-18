TOKİ’nin Yeni Kura Takvimi Duyuruldu

toki-nin-yeni-kura-takvimi-duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” şeklinde ifade etti.

3 HAFTADA 75 BİN 356 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Yüzyılın Konut Projesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatıldı ve kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. Üç hafta süresince, Erzincan’da gerçekleştirilen 1.760 konutun kura çekimiyle toplamda 75 bin 356 konut sahibi belirlendi. Ayrıca; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan illerinde kura çekimleri tamamlandı.

19-25 OCAK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Kura heyecanı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gelecek hafta da devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13.790 konutun, 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon’da 3.734 ve Tokat’ta 3.392 konutun, 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da 2.601 konutun, 23 Ocak Cuma günü Manisa’da 7.459, Kastamonu’da 2.380 ve Sivas’ta 3.904 konutun, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da 6.973 konutun ve son olarak 25 Ocak Pazar günü Giresun’da 1.676 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

TOPLAM SAYI 121 BİN 265’E ULAŞACAK

19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kurası çekilen il sayısı 32’ye çıkacak ve hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı 121 bin 265’e ulaşacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Anne Gülhan Ünlüden Atlas Çağlayan’ın Ölümü Üzerine Açıklamalar

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi, zanlının savunmasını eleştirerek nasıl korkutma amaçlı bıçaklandığını sorguladı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle belirli vapur seferleri iptal edilmiştir.
Gündem

Suriye Ordusu Tabka İlçesinin Kontrolünü Sağladı

Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştireceği toplantı için Şam’a ulaştı.
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Suriye Açıklaması Ve Yol Haritası

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın kararnamesi ve Suriye'deki güncel durum hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Gündem

Buruk’tan Dikkat Çekici Açıklamalar: Motivasyonumuz Yüksek

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları Süper Lig maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.