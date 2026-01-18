TOKİ’nin Yeni Kura Takvimi Duyuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” şeklinde ifade etti.

3 HAFTADA 75 BİN 356 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Yüzyılın Konut Projesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatıldı ve kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. Üç hafta süresince, Erzincan’da gerçekleştirilen 1.760 konutun kura çekimiyle toplamda 75 bin 356 konut sahibi belirlendi. Ayrıca; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan illerinde kura çekimleri tamamlandı.

19-25 OCAK KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Kura heyecanı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gelecek hafta da devam edecek. 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da 13.790 konutun, 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon’da 3.734 ve Tokat’ta 3.392 konutun, 22 Ocak Perşembe günü Amasya’da 2.601 konutun, 23 Ocak Cuma günü Manisa’da 7.459, Kastamonu’da 2.380 ve Sivas’ta 3.904 konutun, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da 6.973 konutun ve son olarak 25 Ocak Pazar günü Giresun’da 1.676 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Bu hafta içerisinde toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

TOPLAM SAYI 121 BİN 265’E ULAŞACAK

19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, kurası çekilen il sayısı 32’ye çıkacak ve hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı 121 bin 265’e ulaşacak.