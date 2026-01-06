İzmir Adliyesi Önünde Şüpheli Paket Paniği Yaşandı

izmir-adliyesi-onunde-supheli-paket-panigi-yasandi

İzmir’in Bayraklı İlçesinde İzmir Adliyesi önünde bomba alarmı yaşandı. Adliye binasının girişine yakın bir noktada şüpheli bir paket tespit edildi. Olayı gören vatandaşlar güvenlik birimlerini bilgilendirdi. Tanıkların ifadelerine göre, söz konusu paket bir araçtan yere atılmış ya da düşmüş durumda bulundu. Ardından bir vatandaş, paketini alarak kaldırım kenarına yerleştirdi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye hem araç hem de yaya girişi durduruldu. Güvenlik çemberi oluşturulduktan sonra bomba imha uzmanı olay yerine intikal etti. Uzman, kaldırım kenarındaki paketi titizlikle inceledi ve kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Gerçekleştirilen patlamada paketin boş olduğu belirlendi ve güvenlik sağlandığı için yol tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı; normal yaşam koşulları geri döndü.

ENDİŞELERİ ARTIRAN BENZERLİK

Yaşanan bu olay, dokuz yıl önce aynı bölgede gerçekleşen terör saldırısını akıllara getirdi. 5 Ocak 2017 tarihinde PKK üyesi üç terörist, İzmir Adliyesi’ne uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlemişti. Teröristlerin adliyeye girmesine çalışan polisler müdahale ederek saldırıyı önlemişti. Kaçmaya çalışan teröristlerden biri yakalanırken, ikisi öldürüldü. Meydana gelen çatışmada Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can hayatını kaybetmiş, on kişi de yaralanmıştı. Bugünkü yaşanan olayın, bu saldırının yıldönümüne denk gelmesi ise derin bir endişe oluşturdu.

