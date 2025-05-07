İzmir Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Greve Gitti. Sokaklar Çöplüğe Döndü

GREVE GİDİŞ VE MAŞ SORUNU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grev durumu yeniden gündeme geldi. Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin maaşları yalnızca 20 bin TL olarak yatırıldı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması sonucunda zor durumda kalan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda bir araya gelerek Kültürpark’taki belediye binasına grev ilan kararını astı.

İŞÇİLERDEN AÇIKLAMA

DİSK/Genel-İş’in İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri adına konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

MAAŞLARDA SIKINTI YAŞANMAYACAK MI?

Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerde sürecin düzeleceğine yönelik birçok kez söz verildiğini belirtti. “Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş’e bağlı dört şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir. Genel Sekreter Ramazan Tezcan tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklare edilmesi sonrasında, belediye başkanı tarafından bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının sözünü vermiştir.” dedi.

MAĞDURİYETİ GİDERME TALEBİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, Genel-İş Sendikası ve on binlerce sendika üyesine bu durumu yaşatmamaları gerektiği konusunda uyardıklarını vurgulayan Yılmaz, “Kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin kısa vadede nasıl giderileceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SABIRSIZLIK VE GREV KARARINI HIZLANDIRMA

Binlerce çalışanın güvencesizliği konusunda çözüm beklediğini belirten Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerinde yaşanılan sıkıntılardan dolayı 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır.” diye konuştu.

ÇÖP SORUNU BAŞLADI

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlaması ile birlikte hizmetlerde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Konak ilçesinin bazı bölgelerinde çöpler toplanamaz hale geldi. Cadde ve sokaklarda biriken çöpler, vatandaşların tepkisini topladı.