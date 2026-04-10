İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Bornova Belediyesi’ne İtiraz

izmir-cumhuriyet-bassavciligi-ndan-bornova-belediyesi-ne-itiraz

İzmir CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Bornova Belediyesi’nde yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. İlgili kişilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Başkan Eşki’nin ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Ancak, dün gece Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Ömer Eşki ile beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ömer Eşki ve beraberindeki şüpheliler hakkında verilen karara itirazda bulundu. Bu gelişme, sürecin devam ettiğini ve durumun daha da karmaşıklaşabileceğini gösteriyor.

SAVCILIK CARİ HUKUK SUÇLAMALARI

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A. gözaltına alındı. Savcılık, gözaltındaki dört kişi hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklama talep etti. Ancak, mahkeme, dört kişinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

İDDİALARA GÖRE

Soruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile bağlantılı olduğu öne sürülen A.A.’nın, Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı iddiaları üzerine başlatıldığı ifade ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde SGK kaydının bulunduğunu, fakat fiilen çalışmadığının tespit edildiğini belirtti. Savcılık, bu durumda Başkan Ömer Eşki ile birlikte üç belediye yetkilisinin sorumluluğunu değerlendiriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

