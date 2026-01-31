İzmir’de Barınma Hakkı Üzerine Çarpıcı Rapor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZPA aracılığıyla hazırlanan “Mercek İzmir – İyi Olma Hali: İzmir’de Barınma Hakkı Politika Notu” başlıklı raporda, barınmanın kentin yaşam maliyetine olan etkisi üzerinde duruldu. Raporda, barınmanın yalnızca konut sahibi olma kavramıyla sınırlı kalmadığı; bunun yanı sıra erişilebilir, güvenli, dayanıklı ve uygun fiyatlı konutların iyi olma halinin temel unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

BARINMA İHTİYACININ BÜYÜK ETKİLERİ

Araştırma bulgularına göre, hane gelirlerinin yüzde 30’unu aşan kira giderleri barınma hakkını gerçek anlamda erişilemez hale getiriyor. İzmir’in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik konutların ortalama kirası 25 bin lirayı geçerken, bu tutar uygun fiyatlı barınma kriterinin yaklaşık iki katını buluyor.

KİRALARDAKİ ÇARPICI ARTIS

Raporda, 2018–2025 yılları arasında Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Balçova gibi ilçelerde kiraların 20 katına kadar yükseldiğine dikkat çekiliyor. Barınma krizinin sosyal adalet ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapılıyor.