İzmir’de Belediyenin Otobüsüyle Minibüs Çarpıştı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI

İzmir’in Bornova ilçesinde bir belediye otobüsü ile minibüs arasındaki çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 civarında Gökdere Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 277 numaralı Otogar–Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal’ın kullandığı belediye otobüsü ile 23 yaşındaki Beytullah Karadeniz yönetimindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından diğer sürücülerin yaptığı ihbar doğrultusunda sağlık ve jandarma ekipleri kazanın olduğu yere yönlendirildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VAR

Sürücü koltuğunda sıkışan minibüs sürücüsü Beytullah Karadeniz’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası yaralanan belediye otobüsü şoförü Serkan Topal ile otobüs içinde bulunan yedi yolcu hastaneye sevk edildi. Yaralılardan belediye otobüsü şoförünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

TRAFAKTA YOĞUNLUK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sebebiyle Bornova istikametinde trafik akışında yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü bir şekilde yeniden sağlandı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.