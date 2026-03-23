İzmir’de Bıçaklı Kavga: Genç Müzisyen Hayatını Kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, iki grup arasında yaşanan bir tartışmanın ardından bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı’nda gerçekleşti. Müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden 31 yaşındaki Emre Duman’ın önü, bir grup tarafından kesildi. Duman ile grup arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Duman ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Çevredekilerin tedbir amaçlı yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duman’ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Duman’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda olaya dahil oldukları belirlenen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T. (33) isimli şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan beş şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

