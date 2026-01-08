İzmir’de Eğitim İhlali: Öğrenciler Temizlik İçin Görevlendirildi

İzmir’de yaşanan bir olayda, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova’daki bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T., 16 yaşında olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli altı kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatlerinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının gözetimi dışında özel bir aracın içine binerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü iddia edildi.

KOLİ TAŞIMA VE TEMİZLİK İŞLERİ

Veliler tarafından iletilen şikayet dilekçelerinde, okula öğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerin gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı öne sürüldü. Veliler, bu durumun öğrencilerin eğitim haklarını ihlal ettiğini ve rızaları olmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, gün sonunda öğrencilere yiyecek ya da ulaşım imkanının sağlanmadığı da iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin işlerini tamamladıktan sonra Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve ardından kendi imkanlarıyla toplu taşıma ile evlerine döndükleri ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Velilerin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar delil olarak sunuldu. Dosyaya giren fotoğraflarda; öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin bulunduğu, bu durumun çocukların güvenliği açısından tehlike arz ettiği ifade edildi. Olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle velilerin şikayetinin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.