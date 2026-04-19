İzmir’de Feci Kaza: Genç Doktor Hayatını Kaybetti

Kaza, dün akşam saat 19.00 civarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde gerçekleşti. Beyza Nur Pürmüs’ün kontrolünü kaybettiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak kaza yaptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kapıların açılamaması nedeniyle alevler içerisinde kalan Beyza Nur Pürmüs, araçtan çıkarılamadı. İhbarın ardından olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLERDEN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan sağlık kontrollerinde genç sürücünün yangın sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

AİLESİ VE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenilen Beyza Nur Pürmüs’ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Pürmüs’ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin, ikindi vaktinde EVKA-2 Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

