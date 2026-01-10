İzmir’de Fuhuş Operasyonu: 14 Kadın Kurtarıldı

İzmir’de İnsan Ticareti Operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçu kapsamında yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan şüphelileri belirledi. Üç aylık teknik takip sonucunda, 6 Ocak’ta ekipler yürütmüş olduğu eş zamanlı operasyon ile 12 adrese baskın yaptı.

FUHŞA ZORLANAN KADINLAR KURTARILDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu toplamda 14 kadın fuhştan kurtarıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, kadınların zorla fuhşa sürüklenmiş olduğu belirlendi.

SUÇ GELİRİNE EL KONULDU

Operasyonda, suç gelirleri olarak değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1.409 dolar ve 450 euroya da el konuldu. Bu baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı ve akabinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Emniyette yürütülen işlemlerin ardından, 8 şüpheliden 4’ü ‘insan ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINLAR İADE EDİLECEK

Operasyon kapsamında kurtarılan 14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.