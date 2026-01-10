İzmir’de Fuhuşa Zorlama Operasyonu Gerçekleştirildi

izmir-de-fuhusa-zorlama-operasyonu-gerceklestirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçu kapsamında yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlama eylemlerini gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Üç aylık bir teknik takibin ardından 6 Ocak’ta ekipler, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

FUHŞA ZORLANAN 14 KADIN KURTARILDI

Yapılan operasyonda 14 kadının Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kazakistan uyruklu olduğu belirlendi ve bu kadınlar kurtarıldı.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE TL VE DÖVİZE EL KONULDU

Operasyonda, suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, bin 409 dolar ve 450 euroya da el konuldu. Olayla ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü, ‘insan ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINLAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Kurtarılan 14 yabancı uyruklu kadın, ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

