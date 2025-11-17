İzmir’de Kadın Cinayetinde Cezalar Belli Oldu

izmir-de-kadin-cinayetinde-cezalar-belli-oldu

İZMİR’DE KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME DAVASI

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, birlikte yaşadığı Sidar Şimşek’i (20) av bıçağıyla öldüren İzzet Demir (25), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Demir, ayrıca “izinsiz olarak bıçak veya diğer aletleri satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 9 ay hapis cezasına da mahkum edildi. Mahkeme, sanığın “tahrik” iddialarını reddetti ve indirim uygulamadı. İzmir 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, indirim nedeninin ne olduğunu kadın cinayetlerine emsal teşkil eden bir gerekçeyle açıkladı.

CİNAYET PLANLANMIŞ

Mahkeme kararı, sanığın 21 Temmuz 2024 tarihinde güzel bir dille yazılmış mesajlar göndererek, çocuğunu görmek gerekçesiyle Şimşek’i buluşmaya zorladığını ortaya koydu. Demir’in telefonundan “alkollüyken adam öldürme suçu” gibi sorgulamalar yaptığı da kaydedildi. Maktulden gelen tahrik içerikli mesajlar hakkında sartifici beyanda bulunan Demir’in bu argümanlarına itibar edilmediği vurgulandı.

TARTIŞMA HİÇ OLMADI

Sanık ile maktul arasındaki yazışmalarda, maktulün Demir’e “canım, aşkım” şeklinde hitap ettiği, maktulün kucağında bebeği olduğu halde sanığın bıçaklama eylemine 20 saniye içinde geçtiği belirtildi. Üstelik, sanığın maktul ile herhangi bir tartışma süresinin bulunmadığı ve maktulün 8 aylık bebeğiyle gece vakti işe gitmesinin beklenemeyeceği ifade edildi. TCK 29. maddesinin de sanık hakkında uygulanmadığı kaydedildi.

KOMANDO BIÇAĞI KULLANDI

Kararda, indirim uygulanmamasının sebeplerinden biri olarak, sanığın eylem sonrası 112’yi arayarak pişmanlık gösterdiği, fakat buluşma amacıyla komando bıçağıyla dışarı çıkan maktulün gözü önünde 8 yerinden bıçaklamasıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmeler yer aldı: “Bebeğiyle birlikte gelen maktulü bu şekilde öldüren sanık hakkında lehe bir indirim uygulanmasını sağlayacak bir durum söz konusu değildir.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.