İzmir’de Kayıp Mihriban Yılmaz’ın Cinayet Listesi Belirlendi

İzmir’de kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz’ın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Olay, Bornova ilçesindeki Ümit Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan 29 Aralık 2025 tarihinde haber alamayan ailesi durumu emniyete bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Yılmaz’ın bulunması amacıyla çalışma başlattı. Genç kadının cansız bedeni toprağa gömülü vaziyette bulundu.

POLİS CİNAYETİ AÇIKLADI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mihriban’ın boğularak yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla bağlantılı olarak Fatih İnan isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz’ın İnan tarafından boğularak öldürüldükten sonra gömüldüğünü belirledi. Soruşturma dahilinde şüpheli olarak Fatih İnan ile beraber R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ. isimli şahısların da isimleri geçti. Polis, gerçekleştirdiği operasyonla beş şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

KAYBETTİĞİ GÜNLERDEKİ İDDİALAR

Mihriban Yılmaz’ın cinayet zanlısı olan Fatih İnan tarafından kaçırıldığı öne sürüldü. Genç kadının 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süreç içerisinde sürekli şiddete maruz kaldığı ve yüzünün tanınmaması adına ciddi yaralar aldığı iddiaları gündeme geldi. İddialara göre zanlı, işkence sonrasında genç kızı öldürerek gömme işlemini gerçekleştirdi.

SON ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Cinayete kurban giden Mihriban Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.