İzmir’de Kıyıda Bulunan Çocuk Cesedi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

izmir-de-kiyida-bulunan-cocuk-cesedi-uzerine-sorusturma-baslatildi

Olay, Karaburun ilçesinin Küçükbahçe Mahallesi sahilinde gerçekleşti.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU İHBAR ETTİ

Alınan bilgilere göre, kıyıda hareketsiz bir çocuk gören mahalle sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği ilk incelemede, cesedin 5-6 yaşında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgedeki araştırmalarını gerçekleştirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

