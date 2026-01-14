İzmir’de Kombi Arızası Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

izmir-de-kombi-arizasi-sonucu-iki-kisi-hayatini-kaybetti

İZMİR’DE CİNAYET GİBİ ZEHİRLENME

İzmir’in Dikili ilçesinde, Suna Sarıyörük (83) ve kızı Ebru Sarıyörük’ün (55) evlerinde meydana gelen trajik olayda, kombinin arızalanması sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Pazartesi günü arıza için servis ekipleri tarafından eve iki kez gelinmesine rağmen kapının açılmaması üzerine, servis görevlisi durumu komşulara iletti. Gelen ihbarın ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde annesi ve kızı karşılarında cansız bedenleri buldu.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Cumartesi günü servisten yardım isteyen anne ve kızının, pazar günü kombiden sızan doğal gaz nedeniyle zehirlendiği üzerinde duruluyor. Olay yeri ekipleri, durumun ciddiyetini değerlendirerek incelemelerde bulundu ve cenazelerin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verildi.

CENAZELER AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Suna Sarıyörük ve kızı Ebru Sarıyörük’ün cenazeleri, memleketleri Aydın’ın İncirliova ilçesine nakledildi. İncirliova Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından, anne ve kızının cenazeleri, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

