İzmir’de Mihriban Yılmaz Cinayeti: Gözaltı Sayısı Beşe Ulaştı

izmir-de-mihriban-yilmaz-cinayeti-gozalti-sayisi-bese-ulasti

İZMİR’DE KAYIP GENÇ KADIN CINAYETE KURBAN GİTTİ

İzmir’de uzun süredir kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz’ın bir cinayet sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, Bornova ilçesinin Ümit Mahallesi’nde gerçekleşti. 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz’dan haber alamayan ailesi durumu polise iletti. Bunun üzerine polis ekipleri, Yılmaz’ı bulmak amacıyla operasyona başladı. Yapılan aramada genç kadının cansız bedeni toprak altında bulundu.

Konu hakkında soruşturmasını derinleştiren polis, Yılmaz’ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla bağlantılı olarak Fatih İnan isimli bir şahıs gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mihriban’ın İnan tarafından boğularak öldürüldükten sonra gömüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında Fatih İnan’ın yanı sıra R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ. isimli diğer şüphelilerin de tespit edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyon sonucunda beş şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Mihriban Yılmaz’ın cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Fatih İnan’ın, genç kadını kaçırdığı ve 10 gün boyunca alıkoyduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bu süre içinde Mihriban sürekli şiddete maruz kalmış ve yüzü tanınmaz hale getirilmiş. Zanlının, işkencenin ardından Yılmaz’ı öldürüp gömdüğü iddiaları bulunuyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Katledilen Mihriban Yılmaz’ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Edirne Sınırında FETÖ Üyelerine Yönelik Operasyonlar

2025 yılında da FETÖ üyesi bazı kişilerin Edirne'den yurtdışına kaçma girişimleri devam etti. Güvenlik güçleri, 4 bin 500 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gündem

Uyuşturucu Davasında Savcı Ve Polis Cezalandırıldı

Adana'da terör savcısı ve ödüllü polis memurunun yer aldığı uyuşturucu ticareti davasında yargı süreci tamamlandı ve final kararı açıklandı.
Gündem

Şanlıurfa Besi Organize Tarım Bölgesi’ne Dev Yatırım

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'daki Besi Organize Tarım Bölgesi'nde yılın ilk altı ayında 150 yeni besi işletmesinin açılacağını açıkladı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 2 Bine Ulaştı

İran'daki protestolar 17. gününe ulaşırken, bir yetkili eylemler sırasında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ekonomik kriz ve yerel paranın değeri üzerinde etkili olduğu belirtildi.
Gündem

Yağışlar Barajlarda Doluluk Oranlarını Artırdı

İstanbul'daki sağanak yağış ve kar, barajlardaki su seviyelerini artırdı. 13 Ocak Salı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranları güncellendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.