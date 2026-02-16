İzmir’de Park Halindeki Midibüste Yangın: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

İzmir Küçük Çiğli Mahallesi’nde midibüste yangın felaketi

İzmir’in Küçük Çiğli Mahallesi’nde bulunan Ata Sanayi Sitesi’nde uzun süredir kullanılmakta olduğu öğrenilen park halindeki bir midibüste yangın çıktı. Yangının sonucunda, midibüste bulunan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Abdullah Elali hayatını kaybetti. Olayın, sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

GENÇLER GECEYİ MİDİBÜSTE GEÇİRDİ

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen dört genç arkadaş, dün akşam birlikte zaman geçirdikten sonra eve gidecekleri otobüsü kaçırdı. Gençler, geceyi geçirmek amacıyla sanayi sitesindeki hurda ve atıl durumda bulunan 35 N 2886 plakalı minibüse girdi. Yangının henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlamasıyla, midibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında, araçta yapılan incelemede 16 yaşındaki Abdullah Elali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Elali’nin cenazesi, olay sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÜÇ ÇOCUK İFADE İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Aynı midibüste bulunduğu belirtilen diğer üç çocuk, ifadelerinin alınması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yangın anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.