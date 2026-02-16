İzmir’de Park Halindeki Midibüste Yangın: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

izmir-de-park-halindeki-midibuste-yangin-16-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti

İzmir Küçük Çiğli Mahallesi’nde midibüste yangın felaketi

İzmir’in Küçük Çiğli Mahallesi’nde bulunan Ata Sanayi Sitesi’nde uzun süredir kullanılmakta olduğu öğrenilen park halindeki bir midibüste yangın çıktı. Yangının sonucunda, midibüste bulunan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Abdullah Elali hayatını kaybetti. Olayın, sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştiği belirtildi.

GENÇLER GECEYİ MİDİBÜSTE GEÇİRDİ

Yaşları 15 ile 17 arasında değişen dört genç arkadaş, dün akşam birlikte zaman geçirdikten sonra eve gidecekleri otobüsü kaçırdı. Gençler, geceyi geçirmek amacıyla sanayi sitesindeki hurda ve atıl durumda bulunan 35 N 2886 plakalı minibüse girdi. Yangının henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlamasıyla, midibüs kısa sürede alev alev yanmaya başladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında, araçta yapılan incelemede 16 yaşındaki Abdullah Elali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Elali’nin cenazesi, olay sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÜÇ ÇOCUK İFADE İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Aynı midibüste bulunduğu belirtilen diğer üç çocuk, ifadelerinin alınması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yangın anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sigarada Yeni Zam Fiyatları Açıklandı

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı, bir sigara grubunda fiyat artışını duyurdu. Artık en düşük fiyatlı sigara 100 TL olarak belirlendi.
Gündem

CHP’de Mutlak Butlan Davasında Yeni Gelişmeler

CHP'de mutlak butlan davasıyla ilgili, Ramazan Bayramı sonrası karar verileceği iddiaları gündemde. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi veya yönetim değişikliği olacağı konuşuluyor.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Hukuki Süreç: FIFA Beklentisi

Galatasaray, altyapısında yer alan Çağrı Balta'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını usulsüzlük olarak değerlendirerek durumu TFF'ye bildirdi. Kriz devam ediyor.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze’de 12 Bin Kişiye İftar Verecek

Sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'deki iki çadır kenti destekledikten sonra, Ramazan ayında 12 bin kişiye iftar sofrası kurma projesini hayata geçiriyor.
Gündem

Osimhen İçin Atletico Madrid’den 100 Milyon Euro Teklifi

Atletico Madrid'in, yıldız futbolcu Victor Osimhen için Galatasaray'a teklifte bulunduğu öne sürüldü. Transfer iddiaları futbol dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.