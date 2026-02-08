İzmir’de Sağanak Sonrası Korkunç Kavga: Kulağı Koparıldı

İZMİR’DE YOLDAN KALDIRILAN KARGO ARACI TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak Mahallesi’nde 5 Şubat tarihinde gerçekleşen sağanak yağış sonucunda, yolda biriken suyun tahliyesi için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Bu tahliye çalışmalarında İZSU adına görev yapan bir şirkette çalışan N.G. ile bir kargo firmasında çalışan E.P. arasında, kargo aracının yol kenarından kaldırılması konusunda gergin bir tartışma meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Olayın kavgaya dönüşmesiyle, E.P. N.G.’nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Olayın ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kopan parça, su birikintisi içinde bulundu. N.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, E.P.’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından, E.P. adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı. Bu nedenle, yaşanan olay, hem bölgedeki güvenlik güçleri hem de halk arasında büyük bir infial yarattı.