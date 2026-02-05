İzmir’de Sağanak Yağış: Alt Geçitte Mahsur Kalıp Hayatını Kaybetti

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ KENTİ ETKİLEDİ

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zamanla etkisini artırarak devam etti. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Torbalı ilçesindeki Pancar Mahallesi’nde İZBAN alt geçidinde, Mehmet Ekinci (58) yönetimindeki araç, yağmur sebebiyle suyla dolmuş alt geçitten geçmeye çalıştığı esnada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle beraber aracın bulunduğu yer tamamen su altında kaldı.

Hızla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda, araç sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yapılan incelemelerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekinci’nin cesedi, olayın ardından yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ CONAK İLÇESİNİ DE VURDU

Konak ilçesindeki bazı caddelerde ise sağanak sonucunda su birikintileri meydana geldi. Alsancak Kordon bölgesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı caddelerde oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zorluk çıkardı. Ayrıca, Konak bölgesindeki Hisar Camisi’nin önünde yer alan anıt çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bazı işletmelerin üzerine devrildi ve iş yerlerinde hasara yol açtı.

MENDERES İLÇESİNDE SAĞANAK ETKİSİNİ KAYBETMEDİ

Menderes ilçesinde de sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde etkili oldu. Burada bazı iş yerleri ve evler ile cadde ve sokaklar su altında kalırken, bölgedeki olumsuz hava koşulları vatandaşları zor durumda bıraktı.