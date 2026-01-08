İzmir’de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir’de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent genelinde su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısı ile birlikte, gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış şehirde etkili oldu.

SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah saatlerinde artırdığı etkisi ile yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler, yolları suyla kaplı olan caddelerde ilerlemekte zorluk çekti. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur nedeniyle hava da karardı.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI’NI SU BASTI

Kentteki tarihi çarşılar arasında yer alan Kemeraltı başta olmak üzere birçok noktada yağmur, ciddi sıkıntılara yol açtı. Bazı dükkan ve hanların su baskınlarından etkilendiği görüldü. Esnaflar, suyun dükkanlarına girmemesi için ellerinde fırçalarla müdahale etmeye çalıştı. Her yağmur sonrası karşılaştıkları manzaraya dikkat çeken esnaflar, altyapı sorunlarının çözülmesini talep etti.

YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, kentte metrekareye düşen yağış miktarları; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası’nda 44,4, Urla’da 36,5, Güzelbahçe’de 35,9, Balçova’da 26,8 ve Narlıdere’de 23,5 kilogram olarak kaydedildi. Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir’in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu belirtti. Öğle saatlerinden sonra sağanağın etkisinin azalması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu devam edeceği ifade edildi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan, deniz ulaşımında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., sefer iptalleri gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir” denildi.