İzmir’de Sağanak Yağış Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

izmir-de-saganak-yagis-suruculeri-zor-durumda-birakti

İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Bu durumda, yollar su birikintileri ile dolarken sürücüler trafikte zorluklarla karşılaştı. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, gece saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış, sabah saatlerinde yoğunlaşarak hayatı olumsuz etkiledi.

SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah saatlerinde artan yağış, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesine engel oldu. Şehirde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sağanak yağmur, havanın kararmasına da sebep oldu.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI’NDA SU BASKINI

Kentte bulunan tarihi çarşılardan Kemeraltı dahil pek çok noktada sağanak, çeşitli olumsuz durumlara yol açtı. Bazı iş yerleri ve hanlarda su baskınları görüldü. Dükkan sahipleri, su baskınını engellemeye çalışarak ellerinde fırçalarla suyun içeri girmesini önlemeye çabaladı. Her yağmurda aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı problemlerinin bir an önce çözülmesini talep etti.

YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, kentte metrekareye düşen yağış miktarları şu şekildedir; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası’nda 44,4, Urla’da 36,5, Güzelbahçe’de 35,9, Balçova’da 26,8 ve Narlıdere’de ise 23,5 kilogram olarak ölçüldü. Yetkililer, yağışların özellikle İzmir’in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğuna dikkat çekti. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, yağışlı hava gün boyunca sürecek.

DENİZ ULAŞIMINDA SEFER İPTALLERİ

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZDENİZ A.Ş., deniz ulaşımında sefer iptalleri gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir” denildi.

