İzmir’de Sel ve Fırtına Hayatı Felç Etti

izmir-de-sel-ve-firtina-hayati-felc-etti

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİLERİ HİSSEDİLDİ

Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından ciddi sel olayları meydana geldi. Özellikle Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde, park halindeki araçlar su altında kalırken, yolda seyir eden sürücüler zor durumda kaldı. Sel sularına kapılan motosiklet sürücüsünün yaralandığı, bir yayanın ise polis ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarıldığı bildirildi.

ULAŞIM VE ALTYAPI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Konak ilçesinde taşan rögarlar nedeniyle ana yollar üzerinde büyük su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Kemalpaşa ilçesinde etkisini gösteren sel suları ise otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte zorluk çekti.

YILDIRIM DÜŞMESİ SU KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Halkapınar Pompa İstasyonu’na düşen yıldırım, kentin oldukça büyük bir kesiminde su kesintisine yol açtı. Arızanın etkisiyle Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde suların kesildiği; akşam saatlerinde ise Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine yeniden su verilmeye başlandığı ifade edildi. Ekiplerin kent genelindeki tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor.

