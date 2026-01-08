İzmir’de Şiddetli Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

İZMİR’DE YAĞIŞ VE FIRTINA HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

İzmir genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentin günlük hayatını olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir ve MaviBahçe bölgeleri, fırtınanın etkisiyle birçok ağaç kökünden sarkan hale gelerek devrildi. Devrilen ağaçlar tramvay yolunu kapatırken, caddelerde ve otoparklarda maddi hasara neden oldu.

SU BİRKİNTİLERİ VE ULAŞIMDA AŞIRI AKSAMA

Yağışlar nedeniyle yollar adeta göle dönerek, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ulaşımda önemli aksaklıklar meydana gelirken, tramvay seferleri de ağaç devrilmeleri sebebiyle gerçekleştirilemedi.

BELEDİYELERE TEPKİ

Bölge halkı, her yağışta ve fırtınada benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, yaşanan duruma isyan etti. Mağduriyetler yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, İzmir’in en fazla vergi veren semtlerinden biri olmalarına rağmen belediyelerin bekledikleri hizmeti sunmadığını vurguladı.

ALTYAPI YETERSİZLİĞİ KONUŞULUYOR

Çevre sakinleri, yaşanan problemlerle ziyadesiyle ilgili olarak Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirerek, gerekli önlemlerin alınmadığı ve çalışmaların yetersiz kaldığını öne sürdü. Mavişehir’de yaşayan Enis Topçuoğlu, “Sahilde suyun tahliyesi için iki adet pompa bulunuyor ama bu pompaların her yıl düzenli bakımının yapılması gerekiyor. Bakım yapılmadığı için suyun gidebileceği bir yer kalmıyor. Bölge deniz seviyesinin yaklaşık 90 santimetre altında ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde duvarlara sahip. Bu nedenle burası adeta bir havuz haline geliyor. Su tahliye edemiyoruz,” dedi.

SÜREKLİ TEKRAR EDEN PROBLEMLER

Topçuoğlu, durumun herkesçe bilinen ve her birkaç yılda bir tekrarlayan bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Mavişehir’deki deniz kıyılarının doldurulması tek başına bir çözüm değil, bölgede ciddi bir altyapı sorunu var. Ağaç devrilmeleri ve su baskınlarının bu sorunun sonuçları,” şeklinde konuştu. Belediyeye yüksek vergiler ödendiğini, fakat alınan hizmetin bunun karşılığını vermediğini ifade etti.

ÇALIŞAMAYAN KURYELER

Yağışlı havada yolda biriken su nedeniyle motosikletinin elektrik aksamında problem yaşayan moto kurye Mustafa Murat, belediyenin altyapı konusundaki eksikliklerine dikkat çekti. Çalışamadıklarını belirterek, “Bu durum sadece bizim için değil, trafikteki herkes ve yayalar için de sıkıntılı. Çok mağdur durumdayız,” ifadesinde bulundu.

SEFERLER İPTAL OLDU

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz, saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir,” denildi. Çiğli ilçesinde de tramvay seferleri aksadı ve İzmir Tramvayından yapılan açıklama, “Çiğli tramvay hattında seferlerimiz hava koşullarına bağlı olarak yapılamamaktadır,” şeklinde oldu.