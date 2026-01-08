İzmir’de Şiddetli Yağış Ve Fırtına Hayatı Durma Noktasına Getirdi

İZMİR’DE BÜYÜK KUVVETİ RÜZGAR VE YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

İzmir genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir ve MaviBahçe bölgelerinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar, tramvay yollarını kapatırken, caddelerde ve otoparklarda bulunan araçlara da maddi hasar verdi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ULAŞIM AKSADI

Yağışlar nedeniyle yolların göle dönmesi, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar için zor anlar doğurdu. Ulaşımda ciddi aksamalar yaşanırken, tramvay seferleri ağaç devrilmeleri yüzünden sekteye uğradı.

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ

Bölge halkı, her yağışta ve fırtınada yeniden karşılaştıkları bu sıkıntılı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, İzmir’in en fazla vergi ödeyen semtlerinden birinde oturmalarına rağmen belediyelerin kendilerine yeterli hizmet vermediğini savundu.

ALINMAYAN ÖNLEMLER VE YETERSİZ ÇALIŞMALARA TEPKİ

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren çevre sakinleri, yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle gerekli önlemlerin alınmadığını ve çalışmaların da yetersiz kaldığını belirtti. Mavişehir’de yaşayan Enis Topçuoğlu, “Sahilde bu suyun tahliyesi için yapılmış iki adet pompa bulunuyor ancak bu pompaların her yıl düzenli bakımının yapılması gerekiyor. Bakım yapılmadığı için suyun gidebileceği bir yer kalmıyor” diyerek durumu aktardı.

“SORUNU DA ÇÖZÜMÜNÜ DE DEFALARCA ANLATIYORUZ”

Mavişehir bölgesindeki altyapı sorunlarına dikkat çeken Topçuoğlu, ” Deniz kıyılarının doldurulması tek başına bir çözüm değil. Biz belediyeye Türkiye’nin en yüksek vergilerinden birini ödüyoruz fakat aldığımız hizmet bunun karşılığını vermiyor” şeklinde konuştu. Milyonlarca lira değerindeki araçlar ve evlerin değer kaybettiğini ifade eden vatandaş, böyle devam etmesi durumunda bölgeyle ilgili olumsuz algının oluştuğunu belirtti.

“ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIZ VE ŞU AN ÇALIŞAMIYORUZ”

Yağışın etkisiyle yolları suyla dolan motosikletinin elektrik aksamında sorun oluşan moto kurye Mustafa Murat, altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, “Belediyenin bu konuda altyapı çalışmalarını biraz daha ilerletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum sadece bizim için değil, trafikteki herkes ve yayalar için de sıkıntılı” dedi.

“MÜŞTERİ BEKLİYOR AMA GİDEMİYORUZ”

Yaşanan aksaklıklar, müşteri hizmetlerini olumsuz etkilerken, Murat, “Pakete çıkıyorum ama gidemiyorum, dolayısıyla tüm günümüz boşa gidiyor” şeklinde konuşarak sorunlarını dile getirdi.

GEMİ, FERİBOT VE TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Sonuç olarak İzdeniz, “İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz, saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu. Çiğli’deki tramvay seferleri de benzer sebeplerle aksadı.