İzmir’de Tır Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

İZMİR’DE BÜYÜK FACİA

Manisa yönünden Bornova istikametine doğru ilerleyen bir tır, freni arızalandığı için kontrolden çıktı.

Tırın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra araç, karşı şeride geçerek başka araçlara çarptı.

ÇARPMA KAZASI VUKUATİ

Karşı şeride geçen tır, bu sırada gelen araçlarla çarpıştı. Çarpan araçların arasında bir polis aracının bulunduğu bilgisi edinildi.

Olayın hemen ardından, ihbar sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

ACİL MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Zincirleme kazanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgisi alınırken, olay yerine ulaşan ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.

OLAYDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 YARALI

İzmir Valiliği’nden yapılan resmi açıklamaya göre, kazada 10 araca çarparak meydana gelen olayda 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralılar arasında 2’si polis olmak üzere toplamda 5 kişi bulunduğu belirtildi.

AĞIR YARALI POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca, hastaneye kaldırılan yaralı polis memurlarından birinden gelen üzücü haber doğrultusunda, ağır yaralı olduğu belirtilen polis memurunun yaşamını yitirdiği açıklandı.

