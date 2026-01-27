İzmir’de Trafik Tartışması Şiddete Dönüştü

İZMİR’DE TRAFİK TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen bir trafik tartışması, beklenmedik bir şekilde şiddet olayına dönüştü. Bir sürücü, tartıştığı kişiyle önce sözlü münakaşaya girdi ve ardından demir sopayla saldırarak darp etti.

SÜRÜCÜ ALEYHİNE İDARİ CEZA NİHAİLEŞTİ

Yaşanan olay sonrasında sürücü olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalama sonrasında, 35 bin 919 lira idari para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyeti 2045 yılına kadar iptal edildi.