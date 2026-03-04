İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Şüpheli Tutuklandı

izmir-de-uyusturucu-operasyonlari-7-supheli-tutuklandi

İzmir’de UYUŞTURUCU OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına karşı 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

TUTUKLAMALAR YAŞANDI

Yapılan aramalarda, 315 adet satışa hazır uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suç gelirleri olduğu düşünülen 28 bin 580 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si, çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Rumeyle Sahasında Petrol Üretimi Durduruldu

İran, ABD ve İsrail saldırılarına karşı Hürmüz Boğazı'nı kapatırken, Irak petrol üretimi Rumeyle sahasında durdurulma kararı aldı.
Gündem

Trump’ın İran Operasyonu Üzerine Açıklamaları Gündem Oluşturdu

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili olarak, "Eğer biz harekete geçmeseydik, onlar ilk saldırıyı gerçekleştirecekti" şeklinde bir açıklama yaptı.
Gündem

Trump: İran’a Yönelik Operasyonlarda Çok İyi İlerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'deki deniz ticaretinin güvenliğini artırma talimatı verdi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerin korunması için Donanma'nın harekete geçeceğini açıkladı.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı

Konak'ta yapılan üç uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gündem

Balıkesir’de Kayıp Kadın Cesedi Bulundu

Balıkesir’in Havran ilçesinde boş bir arazide bulunan kadın cesedinin kayıp Dilufraz Chulieva’ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.