İzmir’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Şüpheli Tutuklandı

İzmir’de UYUŞTURUCU OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına karşı 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
TUTUKLAMALAR YAŞANDI
Yapılan aramalarda, 315 adet satışa hazır uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suç gelirleri olduğu düşünülen 28 bin 580 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si, çıkarıldığı hakimlik kararıyla tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.