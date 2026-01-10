İzmir’deki Eğitmen Skandalında D.T. Hakkında Gelişmeler

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde 4 Kasım 2025 tarihinde yaşanan olay, ciddi tartışmalara neden oldu. İddialara göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., 16 yaşındaki Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli altı kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin haberi olmaksızın ders saatinde okuldan çıkardı. Öğretmenin, güvenlik kameralarının görmediği bir bölgede bu öğrencileri özel aracına bindirdiği öne sürüldü.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Öğrencilerin, D.T. tarafından yeni taşındığı eve götürüldüğü iddiası olayın üzerine İzmir Valiliği tarafından idari soruşturmanın başlatılmasına yol açtı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, “Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

GÖZALTINA ALINMA İŞLEMLERİ

Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli süreç başlattı. D.T., ‘insan ticareti’ suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bazı detaylarda, öğrencilerin gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı iddiası yer aldı. Eureyemek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametinde yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Velilerin gönderdiği şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli D.T., ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri onlara hediye etmek olduğunu ileri sürdü. Ayrıca, fotoğraflardaki alkol şişelerinin su ile dolu olduğunu savundu. D.T.’nin, okul müdürü dahil birçok meslektaşıyla karşılıklı şikayetlerinin bulunduğu da tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.