İzmir’deki Elektrik Faciasında 11 Sanık Tahliye Edildi

izmir-deki-elektrik-faciasinda-11-sanik-tahliye-edildi

İzmir’in Konak ilçesinde Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024 tarihinde sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44), su birikintisine basıp akıma kapılarak yaşamlarını yitirdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, olayla ilgili 30 sanığa “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan verilen hapis cezasına yapılan itirazları ele aldı.

YENİ RAPOR ALMA KARARI

Daha önceki duruşmalar doğrultusunda bazı sanıklar için duruşma yapılmasına karar veren mahkeme dairesi, sanıkların kazanın meydana gelmesi açısından ki kusur durumları, tutukluluk süreleri ve üzerlerine atılı suçun niteliğini göz önünde bulundurarak 11 sanığı tahliye etti. Ayrıca, bilirkişi raporlarının güncellenmesi için İTÜ ve ODTÜ’den uzman elektrik mühendisleri ile inşaat mühendisleri ve şehir plancısından oluşan 5 kişilik yeni bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verildi.

46 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayın bilirkişi raporunda, su birikintisi çevresindeki kanalda GDZ Elektrik firmasının kablolarının yeterince derin gömülmediği ve İZSU’nun mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye çıkaracak şekilde konumlandırdığı ifade edildi. İki kurum arasındaki koordinasyon eksikliği olayın meydana gelmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirildi. Bu bağlamda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 13’ü tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde İZSU çalışanı olan 6 sanığın memur olmalarından dolayı dosyaları ayrılmış, ara kararda 4 tutuklu sanık serbest bırakılmıştı. Yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve 9 Aralık 2024 tarihinde olay yerine keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştır.

CEZA VE BERAAT KARARLARI

10 Ekim’deki duruşmada mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesine hükmetmiş, 9 sanık ise beraat etmiştir. Ayrıca, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmiştir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’nin Michigan Eyaletinde Sinagoga Silahlı Saldırı

Michigan'da bir kişi, aracıyla sinagoga girdi ve ardından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

İzmir Elektrik Faciasında Yargı Süreci Derinleşiyor

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılarak ölen iki kişiyle ilgili hapis cezası alan 11 sanık serbest bırakıldı.
Gündem

Samsunspor Avrupa’da Rayo Vallecano’ya Yenildi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu açılış maçında Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla kaybetti.
Gündem

Mersin’de Aşevinde Yabancı Madde Skandalı Yaşandı

Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmada bulunan elektronik çip, skandalı ortaya çıkardı. İncelemede, kavurmanın şampiyon at "Smart Latch"e ait olduğu belirlendi. Atın sahibi büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.
Gündem

Kırtasiye Sektörü AB’nin Made in EU Fırsatlarını Takip Ediyor

Avrupa'nın "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye'deki 10 bin kırtasiyeciyi etkiliyor. TÜKİD Başkanı, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile Avrupa değer zincirinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.