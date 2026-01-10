İzmir’deki Öğretmen Skandalında Gözaltı Süreci Başladı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde 4 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T.’nin, 16 yaşındaki altı kız öğrenciyi okul yönetimi ve ailelerin haberi olmadan ders saatinde okuldan çıkardığı ileri sürüldü. Öğretmenin, güvenlik kameralarının göremediği bir alanda öğrencileri özel aracına bindirdiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından D.T.’nin çocukları yeni taşındığı evine götürdüğü iddia ediliyor. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği, eğitimci hakkında idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

GÖZALTINA ALINDI

Valiliğin suç duyurusu neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, D.T. ‘insan ticareti’ suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasındaki detaylarda, öğrencilerin öğretmenin evinde gün boyu koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin akşam saatlerinde yiyecek veya ulaşım imkânı sağlamadan, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndüğü ifade edildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamdaki alkol şişeleri ve sigaralar ile ilgili fotoğraflar delil olarak sunuldu.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Şüpheli D.T.’nin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor. D.T., 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme nedenini, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıkladığı öğrenildi. Ayrıca, fotoğraflardaki alkol şişelerinin su ile dolu olduğunu savundu. D.T.’nin okul müdürü de dâhil olmak üzere birçok meslektaşıyla karşılıklı olarak yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

ÖĞRETMEN HAKKINDAKİ KARAR

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.