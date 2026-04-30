İzmir’deki Trafik Kazasında Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa yönünden İzmir istikametine hareket eden bir tır, İstanbul Caddesi üzerinde karşı şeride geçerek kaza yaptı.

Söz konusu tır, yolda polis aracı ve kamyonun da dahil olduğu 9 araca çarparak yol kenarındaki dereye devrildi.

1 ŞEHİT, 2 CAN KAYBI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR’ın hızla çarparak sürüklemesi sonucunda demir yığını haline dönüşen araçlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine iletildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, kazada tır şoförü de dahil olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kazada 2’si polis olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi ve yaralanan polis memurlarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, hastanede şehit oldu, böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

KAZA ANI KAMERADA

Olayın anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hızla ilerleyen tırın, önce kendi yönündeki araçlara çarptığı ardından da refüjü aşarak karşı yönden gelen araçları sürüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.

“FREN ARIZASI KAYNAKLI BİR TESPİTE RASTLANMADI”

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova’da yaşanan trafik kazasında 1 polis memurunun şehit olduğu ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, bilirkişi heyetinin hem olay yerinde hem de kazaya karışan araçlar üzerinde teknik incelemelere devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, “Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup trafik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin incelemeleri sürmektedir. Ayrıca, kazaya sebebiyet veren tırın taşıdığı yükün aşırı tonajına dair araştırmalar başlamıştır. Olayın fren arızasından kaynaklandığına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır.” denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir’in Bornova ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İzmir Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı, Bornova’da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” ifadelerine yer verdi.