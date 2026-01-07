İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Kişisel Veri Krizi Yaşanıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı kız öğrencilerin fotoğrafları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Fotoğraflar, internet ortamında “en güzel” ve “en çirkin” başlıkları altında oylamaya sunuldu. Oylama ile birlikte öğrencilerin numaraları da bu site üzerinden yayımlandı. Bunun üzerine üniversite yönetimi, durumu ilgili mercilere bildirerek suç duyurusunda bulundu ve internet sitesi kapatıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilip yayımlandığını tespit ederek üç şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma” ve “sisteme veri yerleştirme” suçları kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın hassas bir şekilde sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 4 Ocak’ta gelen bildirimler üzerine öğrencilere ve mezunlara ait fotoğraflar ile öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital ortamda yayımlandığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, veri sızıntısının, 2024 sonu itibarıyla devre dışı kalan eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili idari, hukuki ve teknik incelemelerin hızlı bir şekilde başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, hukuka aykırı olarak yayımlanan bilgilerin düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı belirtilerek, halihazırda aktif olan öğrenci bilgi sisteminde bir veri sızıntısı ya da güvenlik açığı bulunmadığı bilgisi verildi. Ayrıca, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve web sitesine erişimin engellenmesi için İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapıldığı aktarıldı.