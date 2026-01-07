İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Kişisel Veri Sızıntısı Skandalı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı kız öğrencilerin fotoğraflarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı tespit edildi.

EN GÜZEL VE EN ÇİRKİN OYLAMASI

Söz konusu fotoğraflar internet sitesinde “en güzel” ve “en çirkin” kategorileri altında oylamaya sunulmuş, ayrıca öğrencilerin numaraları da platformda paylaşılmıştı. Bu gelişmeler üzerine üniversite yönetimi, durumu yasal mercilere bildirmiş ve ilgili internet sitesi kapatılmıştır.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip yayımlandığının anlaşılması üzerine üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma” ve “sisteme veri yerleştirme” suçları kapsamında bir operasyon düzenlendiği belirtildi. Sakarya ve Antalya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda üç şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerinde dijital materyallere el konulduğu kaydedildi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü ifade ediliyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 4 Ocak’ta gelen bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğrafların yanı sıra öğrenci numaralarının da hukuka aykırı yollarla ele geçirilip dijital ortamda yayımlandığını tespit etti. Açıklamada, veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu kaydedildi. İdari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin hemen başlatıldığı vurgulandı; “Veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bıraktığımız eski öğrenci bilgi sistemi ile ilişkili olduğu, hukuka aykırı şekilde yayımlanan bilgilerin, düşük çözünürlüklü vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarıyla sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. Halihazırda aktif olarak kullanılan öğrenci bilgi sisteminde herhangi bir veri sızıntısı, güvenlik açığı veya yetkisiz erişim kesinlikle bulunmamaktadır. Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruyla ilgili web sitesine erişimin engellenmesi talep edilmiştir.”