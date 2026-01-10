İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Kişisel Veri Skandalı: 1 Tutuklama

izmir-ekonomi-universitesi-nde-kisisel-veri-skandali-1-tutuklama

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, kadın öğrencilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilip bir internet sitesine sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olan Yiğit Efe İren, mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki kişiye serbest bırakıldı.

Kişisel verilerin hukuka aykırı yoldan elde edilmesi ve bu bilgilerin bir internet platformunda paylaşılması iddialarına yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ ile ‘bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarına yönelik açılan soruşturma nedeniyle 7 Ocak’ta Sakarya ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde, Yiğit Efe İren tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

