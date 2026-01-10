İzmir Ekonomi Üniversitesi Skandalında Yiğit Efe İren Tutuklandı

izmir-ekonomi-universitesi-skandalinda-yigit-efe-iren-tutuklandi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, kadın öğrencilerin kişisel bilgileri hukuka aykırı bir biçimde ele geçirilip bir internet platformuna sızdırılmasıyla ilgili yapılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yiğit Efe İren tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

KİŞİSEL VERİ SUÇLAMASI

Söz konusu olay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde araştırılıyor. Kadın öğrencilerin kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve sızdırılması dolayısıyla, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ ve ‘bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma ve sisteme veri yerleştirme’ suçları kapsamında incelemeler sürdürülüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 7 Ocak’ta Sakarya ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Tudaklanan Yiğit Efe İren dışında kalan iki şüpheli ise serbest kaldı.

