İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Ortaya Çıktı

YENİDEN BAŞ GÖSTEREN KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ

İzmir Körfezi’nde kötü koku ve balık ölümleri yeniden ortaya çıkarken, deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle planktonlar çevreye dayanılması güç kötü kokular yayıyor. Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyen insanlar, kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını belirtiyor.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEYEN TURİSTLER

Tatil ya da gezi için İzmir’e gelen ziyaretçiler, yaşadıkları duruma karşı şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” ifadeleriyle tepkilerini ortaya koyuyor.

KİRLİLİK SIKINTISI ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar, yıllardır tartışma konusu olan körfez kokusunun nedenleri arasında yetersiz arıtma tesisleri, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıkları gösteriyor. Özellikle sıcak ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiği vurgulanıyor.

KÖTÜ KOKUNUN İZMARITE DÖNÜŞMESİ

Vatandaşlar, kötü kokunun İzmir’in kanayan yarası haline geldiğini belirterek soruna kesin çözüm bulunmasını istiyor. Manisa’nın Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “Geldiğimde İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Balık seven bir insanım ama bu koku yüzünden balıktan tiksindim” diyerek sorun hakkında görüşlerini aktarıyor.

BELEDİYEDEN ÇALIŞMA BEKLENTİSİ

Akdemir, “Bir daha gelmek ister miyim? Bu koku nedeniyle gelmeyebilirim. Bu yüzden belediyenin bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Yoksa bu böyle devam ederse, İzmir’in kendi halkı da gelmeyebilir. Rahatsız oluyoruz ve bu da bize zarar veriyor” diyerek endişelerini dile getiriyor.

YURT DIŞINDAN GELENLERE DE ETKİ EDİYOR

Yurt dışından İzmir’e gelen Adem Aslan ise, “Yurt dışındaki zamanlarımda böyle bir koku yoktu. Çocuklar köprüden geçerken ‘Baba, ağır bir koku var’ dediler. Yumurta gibi kokuyordu” diyerek yaşadığı durumu anlatıyor.

ZİYARETTE KİŞİSEL KEYİF DÜŞÜYOR

Aslan, “Bu güzelim sahil her şey harika ama bu koku insanı ciddi anlamda rahatsız ediyor. Rahatsız olunca da insan keyif alamıyor” diyor. Okyanus olan yerlerde böyle bir koku oluşmadığını belirten Aslan, burada pis suların denize bırakıldığını düşünüyor ve yaptırımların daha ağır olması gerektiğini ifade ediyor.

GÜZEL BİR ŞEHRİN YİTİRİLEN İMAJI

Aslan sözlerini şu şekilde tamamlıyor: “İzmir gibi güzel bir şehre bu koku yakışmıyor. İzmir’i tavsiye ediyorum ama biri buraya gelse ve bu kokuyla karşılaşsa, ‘Bu nasıl bir yer?’ diye düşünür.” Bu durum, ne kente ne de vatanımıza yakışıyor.