İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Var

KÖRFEZDEKİ KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ

İzmir Körfezi’nde kötü koku ve balık ölümleri yeniden ortaya çıkarken, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte planktonlar çevreye dayanılması zor bir koku yayıyor. Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, bu kötü kokudan dolayı nefes almakta zorlandıklarını ifade ediyor.

YERLİLER VE ZİYARETÇİLERDEN TEPKİLER

Tatil veya gezi amacıyla İzmir’e gelenler, karşılaştıkları durumdan duydukları şaşkınlığı gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” sözleriyle bu duruma karşı tepkilerini dile getiriyor.

Körfezdeki kötü kokunun yıllardır tartışılan nedenleri arasında arıtma tesislerinin yetersizliği, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar yer alıyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerde körfezdeki kirliliğin daha belirgin hale geldiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARDAN ACİL ÇÖZÜM TALEBİ

Vatandaşlar kötü kokunun artık İzmir’in en büyük sorunlarından biri haline geldiğini vurgulayıp bu konuya acil çözümler üretilmesini talep ediyor. Manisa’nın Salihli ilçesinden gelen Hasan Akdemir, “İzmir güzeldi ama buraya geldiğimizde gerçekten de kötü kokuyor. Bu koku yüzünden balıktan tiksindim. İnsan burada durmak istemiyor” şeklinde görüşlerini paylaşıyor.

TEKRAR GELMEYEBİLİRİM

Akdemir, “Bir daha gelmek ister miyim?” sorusuna “Bu koku nedeniyle gelmeyebilirim. Belediyenin bu konuyla ilgili çalışmalar yapması gerekiyor. Yoksa bu böyle devam ederse, İzmir’in kendi halkı da gelmeyebilir” diyerek durumu özetliyor.

YURT DIŞINDAN GELENLERİN GÖRÜŞLERİ

Yurt dışından İzmir’e gelen Adem Aslan ise “Buraya sizden önce de geldim ama böyle bir koku daha önce hiç yoktu” ifadelerini kullanıyor. Aslan’ın çocukları köprüden geçerken “Baba, ağır bir koku var” diyerek bu durumu üzüntüyle dile getiriyor.

DAYANILMAZ KOKU ŞIKLIĞA ZARAR VERİYOR

Aslan, “Bu güzelim sahil, manzara harika ama bu koku insanı ciddi anlamda rahatsız ediyor. İzmir’e böyle bir koku yakışmıyor” diyerek hissettiklerini aktarıyor ve buradaki denetimlerin daha sıkı olması gerektiğini savunuyor.