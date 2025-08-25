İzmir Körfezi’nde Kötü Koku Var

İZMİR KÖRFEZİ’NDE KÖTÜ KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ

İzmir Körfezi’nde yaşanan kötü koku ve balık ölümleri tekrar gündeme geldi. Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte ortaya çıkan planktonlar, çevreye katlanılması zor kötü koku yayıyor. Özellikle Bayraklı sahili ve Kordon çevresinde yürüyüş yapmak isteyenler, bu kokudan dolayı nefes almakta zorluk çektiklerini belirtiyor.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

İzmir’e tatil veya gezi amaçlı gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları durum karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar, “İzmir’de karşılaştığımız manzara bizi hayal kırıklığına uğrattı. Körfezden gelen kokudan durulmuyor. Bir daha gelmek istemiyoruz” diyerek rahatsızlıklarını ifade ediyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ

Körfezdeki kötü kokunun ardında yatan nedenler arasında yetersiz arıtma tesisleri, kanalizasyon sızıntıları ve deniz dibinde biriken organik atıklar yer alıyor. Uzmanlar, yaz aylarındaki sıcak hava dalgaları ve rüzgarsız günlerin bu kirliliği daha da belirgin hale getirdiğini söylüyor.

KALICI ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Vatandaşlar, bu kötü kokunun İzmir’in sürekli bir sorunu haline geldiğini aktararak, problemin çözümü için yetkililerin adım atmasını bekliyor. Manisa Salihli ilçesinden İzmir’e gelen Hasan Akdemir, “Kötü kokudan tiksindim. İnsan burada durmak istemiyor.” sözleriyle durumu özetliyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN ŞİKAYETLER

Yurt dışından İzmir’e gelen Adem Aslan ise, “Baba, ağır bir koku var” diyen çocuklarıyla birlikte yaşadığı rahatsızlığı aktarıyor. İnternetteki yorumlarda, “Koku gerçekten dayanılmaz” ifadesi yer alıyor. Burası, güzel manzarasıyla biliniyor, ancak kötü koku, birçok kişinin keyfini kaçırıyor.

İZMİR’İN İMAJI TEHLİKEDE

Bu durum, şehrin dünya çapındaki imajı için de bir tehdit oluşturuyor. Liverpool’da taksicilik yapan bir vatandaş, “İzmir gibi güzel bir şehre yakışmıyor. Bu koku, kentimizin saygınlığını zedeliyor” diyerek, İzmir’in pazar potansiyeline olumsuz etkisinin altını çiziyor.