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İzmir Okulunda 29 Ekim Gösterisi Tartışma Yarattı

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İKİ AYLARDAN SONA ERDİ

İzmir’de gerçekleştirilen 29 Ekim kutlamalarında küçük öğrencilerin sergilediği gösteri tartışmalara neden oldu. Okulda, müstehcen ifadeler barındıran bir şarkı ile dans edildiği iddialarını gündeme getiren bir soruşturma başlatıldı. Bu gösteride, Alizade’nin “anormal” isimli parçası kullanıldı.

GÖSTERİYE YÖNELİK TEPKİLER

Öğrencilerin sergiledikleri performans, bazı veliler ve izleyiciler tarafından olumsuz yorumlar aldı ve sosyal medya üzerinden de eleştiriler yapıldı. İlgili okul yönetimi, konuyla ilgili olarak incelemeler başlatarak durumu araştırıyor. Eğitim ortamlarının tutarlılığı ve uygunluğu, bu tür iddiaların ardından yeniden tartışma konusu haline geldi.

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