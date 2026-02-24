İzmir Şubat Ayında 16 Yıldır Görülen En Yüksek Yağış Miktarını Aştı

İzmir, bu yıl şubat ayında son 16 yılın en fazla yağışını alıyor.

23 GÜNDE 296 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bilgilere göre, İzmir’de bu yıl şubat ayının 23 gününde toplam 296 kilogram yağış kaydedildi.

16 YIL SONRA REKOR

Bu miktar, 2010 yılı şubat ayındaki 301,3 kilogramlık rekorun ardından gelen en yüksek ikinci değer olarak belirtiliyor. Geçen yılın her döneminde toplam 429,1 kilogram yağış alan İzmir’de, bu yılın başından itibaren ise yağış miktarı 519,7 kilogramı buldu.