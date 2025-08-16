İzmir Ulaşım Ücretleri Artış Gösterdi

ULAŞIM TARİFELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde kentteki toplu ulaşım tarifeleri tekrar düzenlendi. Bu çerçevede tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya yükseltiliyor. Aynı zamanda, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıkıyor.

İZBAN’DA YENİ UYGULAMALAR

Mecliste oy çokluğuyla alınan karara göre, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları kaldırılıyor. Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmalarının ardından hayata geçirileceği, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini devam ettireceği ancak yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan yararlanamayacağı ifade ediliyor.