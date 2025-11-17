İzmirlidir Kadına Karşı Kasten Öldürme Cezası

İzmir, Bayraklı’da yaşadığı ilişkisi sona eren Sidar Şimşek’i av bıçağıyla öldüren İzzet Demir, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış olarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, izinsiz bıçak veya diğer aletleri “satma, satın alma, bulundurma” suçundan 9 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, sanığın savunmasındaki “tahrik” iddialarını dikkate almayarak cezasında indirim yapmadı. İzmir 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, bu indirimin neden uygulanmadığını kadın cinayetlerine dair emsal teşkil edecek gerekçelerle açıkladı.

İNDİRİM UYGULANMAMASININ NEDENİ

Kararda, sanığın 21 Temmuz 2024 tarihinde çıkan bir tartışmanın ardından, güzel sözler içeren mesajlarla çocuğunu görmek bahanesiyle Şimşek’i buluşmaya ikna ettiği vurgulandı. Demir’in telefonunda “alkollüyken adam öldürme suçu”, “eski eşi öldürme cezası”, “kalbe sokulan bıçak cezası yatar” gibi sorgulamalar yaptığı da belirtildi. Maktulden gelen tahrik içerikli mesajlar için Demir’in savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi.

TARTIŞMA VE EYLEMİN ARASINDAKİ SÜRE

Mahkeme, sanık ile maktul arasındaki yazışmalarda, maktulün sanığa “canım, aşkım” şeklinde hitap ettiği, olay günü sanığın eylem başlatmadan önce aralarında geçerli bir tartışma süresinin bulunmadığı ve maktulün gece vakti 8 aylık bebeğiyle olay yerine gelmesinin beklenmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, sanık hakkında TCK 29. maddesinin uygulanmadığı belirtildi.

KOMANDO BIÇAĞIYLA GÖRDÜ

Kararda, sanığın olay sonrası 112’yi aradığı ve pişman olduğunu öne sürdüğü ancak gece karanlığında bıçakla buluşmaya gelen maktulü 8 yerinden bıçaklayarak çocuğun gözü önünde gerçekleştirdiği eylemin indirim gerektirir bir neden oluşturmadığı da aktarıldı. Demir hakkında TCK 62. maddesi uygulanmadığı ifade edildi.

