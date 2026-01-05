İzmit Körfezi’nde Flamingo Popülasyonunda Artış Gözlemlendi

İzmit Körfezi, kış dönemine rağmen birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli kuş gözlem alanlarından biri haline gelen bu bölge, yaklaşık 168 kuş türü ile dikkat çekiyor. Sulak alanlardaki zengin besin kaynakları ve elverişli iklim koşulları nedeniyle flamingolar için mükemmel bir beslenme ve dinlenme alanı sunuyor.

FLAMİNGOLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIRMA

Flamingolar, özellikle gün doğumu ve batımında su üzerinde yarattıkları pembe yansımalarla etkileyici görüntüler oluşturuyor. Bu görseller, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yapılan gözlemlere göre, flamingo popülasyonunda önceki yıllara oranla belirgin bir artış gözlemleniyor.

KARTPOSTAL GİBİ MANZARALAR

Körfez’deki sulak alanlarda bu yıl flamingo sayısında artış meydana geldiği görülüyor. Yüzlerce flamingonun aynı anda suda süzülmesi, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kocaeli’nin kent siluetiyle buluşan flamingolar, havadan drone ile de kaydedilerek bu görsel şöleni daha da gözler önüne seriyor. Aynı zamanda İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği, biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projeleri gibi uygulamalar, kuş türleri popülasyonunun artışını destekliyor.