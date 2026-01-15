İzmit’te İstinat Duvarı Okul Bahçesine Devrildi

Olay, bir inşaat alanında gerçekleşti. İzmit Cedit Mahallesi’nde inşaat halinde olan bir yapının istinat duvarı, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin bahçesine doğru aniden çöktü.

DÜZENLİ MÜDAHALE

Olayın ardından, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Sağlık, itfaiye, polis, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı, AFAD ve zabıta ekipleri, ihbar üzerine hızlıca olay yerine ulaştı. İZGAZ ekipleri, güvenlik önlemi olarak okulun spor salonuna giden doğal gaz hattını devre dışı bıraktı. Ekipler, çökmenin yaşandığı alanda güvenlik şeridi çekerek detaylı incelemelere başladı.

KAMERADA ANLAR

İstinat duvarının yıkıldığı anlar, o an bölgede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.