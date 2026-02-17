İznik Gölü’nde Sanayi Tesisi Krizi: Su Kaybı Alarmda

GÖLDE SU KAYBININ NEDENLERİ

Gölde yaşanan su kaybının sadece kuraklıkla açıklanamayacağına dair yorumlar yapılırken, dikkatler göl çevresindeki sanayi tesislerine yöneldi. Özellikle Gemlik hattında bulunan bazı fabrikaların göl suyunu yoğun şekilde kullandığı yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve yer altı su kaynaklarına olan baskının, gölün beslenme dengesini olumsuz yönde etkilediği ifade ediliyor. Yüzölçümü ve doğal yapısıyla bölgenin en önemli ekosistemlerinden biri olan İznik Gölü, yalnızca bir su kaynağı değil; aynı zamanda turizm ve ekonomik faaliyetler açısından da kritik bir öneme sahip.

BALIKÇILIK VE TARIM ETKİLENİYOR

Yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan göl, sahil işletmeleri, balıkçılık ve tarımsal sulama aracılığıyla binlerce kişiye geçim sağlıyor. Ancak göldeki su seviyesinin düşmesi, balıkçılık faaliyetlerini zorlaştırıyor, tarımsal sulamada sorunlar yaşanıyor ve kıyı turizmi olumsuz etkileniyor. Bu durum, bölge ekonomisini doğrudan tehdit ederken, İznik ve Orhangazi’de yaşayan birçok aile, gölden elde ettikleri gelirle yaşamlarını sürdürmekte. Gölün çekilmesi, gelecek için endişeleri artırıyor.

SU KULLANIMI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Gölden su kullanan fabrikaların su saati bile kullanmadığına dikkat çeken İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar, “Fabrikalar İznik Gölü’nden su çekiyor. Gemlik Gübre Fabrikası 2004 yılında özelleştirildi. 2020 senesinde dönemin büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş, bu fabrikanın gölden ne kadar su çektiğine dair bir yazı istedi ve bu fabrika bu soruya cevap bile veremedi. Çünkü su çekilen pompada bir su saati bile yok, saat konulmamış. 2021 yılında da saat konuldu ve 10 milyon metreküp su anlaşması yapıldı. 2004 ile 2020 arasında neden buraya su saati konulmadı? Bu yıllar arasında gölden ne kadar su kullanıldığını nereden bileceğiz. 2016 yılında kuraklık başladı. DSİ önlem olarak tarıma verilen sudan tasarruf yapıyor. Tarımdan tasarruf olmaz, tarım bu ülkenin ekonomisinin can damarıdır” şeklinde konuştu.