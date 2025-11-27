İznik’te Güvenlik Önlemleri Üst Düzeye Taşındı

Bursa’nın İznik ilçesinde, Papa 14. Leo’nun ziyareti öncesi güvenlik tedbirleri artırılıyor. İlçenin giriş-çıkış noktaları ile yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda, polis ekipleri denetimlerini yoğunlaştırıyor.

DURDURULAN ARAÇLARDA KİMLİK KONTROLÜ

Yaklaşık 50 ekip ve 200’e yakın personelin yer aldığı uygulamalarda, durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuları üzerinden kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ekiplerin ilçede sürdürdüğü yaya ve motorize devriyeler de kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

ZİYARET SÜRECİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yetkililer, ziyaret boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışmaların titizlikle devam ettiğini duyurdu.